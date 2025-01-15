Путин назвал служение Отечеству священной задачей россиян

Служение Отечеству всегда объединяло россиян и являлось для них священным долгом, заявил на заседании оргкомитета «Победа» президент РФ Владимир Путин. Трансляцию заседания вела пресс-служба Кремля.

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена были и остаются для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что каждый гражданин вносит вклад в развитие России, трудясь на поприще экономики, промышленности, науки и в других сферах.

Также в ходе заседания Путин объявил 2025 год в РФ Годом защитника Отечества и отметил, что подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Также выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах и строил оборонительные сооружения.

Ранее Путин сообщил, что все участники Великой Отечественной войны получат звания почетных граждан.