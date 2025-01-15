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Мужчина поджег себя рядом с офисом, где допрашивают президента Южной Кореи

Мужчина поджег себя у офиса, где допрашивают президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
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The Presidential Office/Reuters

Житель Республики Корея совершил самоподжог недалеко от офиса Управления антикоррупционных расследований, куда доставили на допрос президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По данным агентства, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

15 января стало известно, что следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали Сок Ёля по делу о мятеже. В сообщении информационного агентства Yonhap подчеркивалось, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития, и виновным он себя не признает.

Он также опубликовал фотографию написанного от руки заявления, в котором говорится, что введение им военного положения «не является преступлением».

Ранее аналитик раскрыл дальнейшую судьбу арестованного президента Южной Кореи.

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