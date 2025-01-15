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Президент Южной Кореи не счел введение военного положения преступлением

Президент Южной Кореи Сок Ёль: военное положение не является преступлением
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The Presidential Office/Reuters

Временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию написанного от руки заявления, в котором говорится, что введение им военного положения «не является преступлением».

«Военное положение — это не преступление. Военное положение — это осуществление президентской власти для преодоления национального кризиса», — говорится в заявлении политика.

Сок Ёль отметил, что считать объявление военного положения мятежом — это «действительно абсурдно». Он также выразил недовольство тем, что в процессе рассмотрения дела об импичменте в Конституционном суде сторона парламента исключила из списка обвинений пункт о попытке государственного переворота, хотя в ходе голосования в парламенте это обвинение было включено. Президент назвал это «мошенническим импичментом».

15 января стало известно, что следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали Сок Ёля по делу о мятеже. В сообщении информационного агентства Yonhap подчеркивалось, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития, и виновным он себя не признает.

Ранее аналитик раскрыл дальнейшую судьбу арестованного президента Южной Кореи.

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