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«Тепло из Африки»: в Москве полностью сойдет снег из-за аномальной температуры

Синоптик Вильфанд: в Москве теплее нормы на 10 градусов, снег сойдет полностью
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Агентство «Москва»

С конца ноября европейскую территорию, Западную и Среднюю Сибирь «атакует» теплый атлантический воздух. В ближайшее время этот тренд сохранится – в столичном регионе температура воздуха будет на 10 градусов выше нормы, из-за чего к концу недели снег сойдет полностью, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, теплые воздушные массы практически без перерыва поступают из южных акваторий Атлантики, со Средиземного моря и даже из северных регионов Африки.

«И вот это, конечно, создает условия, когда температура на 6-10 градусов выше нормы», — пояснил он.

Сегодня может пройти снег, в ночь на среду и четверг ожидается небольшой морозец – 1-3 градуса ниже нуля, а затем до -5 градусов. Однако после этого температура воздуха начнет повышаться, к выходным установится настоящая оттепель. Ночью прогнозируется 0 градусов, днем от +1 до +4 градусов. Снег к концу недели полностью сойдет, максимум может остаться не более 2 см покрова, отметил Вильфанд.

Что касается похолодания, то небольшие морозы могут прийти 23-24 января – и ночью, и днем ожидается небольшой минус. Однако значительных морозов до конца месяца уже не будет, заключил синоптик.

Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение.

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