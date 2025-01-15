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В полиции опровергли информацию о стрельбе из травматического пистолета в школе Рязани

МВД: подросток стрелял в одноклассника в школе Рязани из игрушечного пистолета
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Телеграм-канал «Рязанская полиция»

Информация о стрельбе в школе Московского района города Рязани оказалась некорректной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, один из восьмиклассников действительно выстрелил в одноклассника, но из игрушечного пистолета. Игрушку он купил на одном из маркетплейсов в интернете. Пистолет стреляет пластмассовыми шариками.

Пострадавшего мальчика отвезли в больницу с легкими травмами, его жизни ничего не угрожает. Медики оказали ему квалифицированную помощь и отпустили, заключили в МВД. Тем не менее полицейские еще проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого на Камчатке школьник выстрелил приятелю в грудь из сигнального пистолета. Инцидент произошел 14 января в одной из школ Петропавловска-Камчатского, 16-летний старшеклассник принес в школу устройство для подачи огневых сигналов при проведении охоты и выстрелил в грудь однокласснику.

Пострадавший отделался ушибами, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Петербурге юноша поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее.

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