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В Петербурге юноша поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее

В Петербурге школьника задержали за стрельбу в коммунальной квартире
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Depositphotos

В Петербурге школьник может стать фигурантом уголовного дела после конфликта в коммунальной квартире. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Купчинской улице. По данным телеканала, между женщиной и 18-летним молодым человеком возникла ссора. Во время перепалки одиннадцатиклассник выстрелил в 62-летнюю оппонентку, едва не попав ей в голову.

Приехавшие на место полицейские задержали юношу и изъяли у него аэрозольный газовый пистолет. В отношении школьника составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленобласти женщина попала в больницу после конфликта местных жителей в новогоднюю ночь. Один из участников ссоры открыл стрельбу из травматического пистолета.

В результате очевидица получила травму головы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. После произошедшего в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина ударил ножом 70-летнюю супругу в спину после ссоры.

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