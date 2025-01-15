ВЭФ предупредил о высоком риске глобальных катастроф

ВЭФ: риск глобальных катастроф будет высоким в ближайшие десять лет

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предупредили, что риск глобальных катастроф в ближайшие десять лет, главным образом, экологических, будет высоким. Об этом сообщается в ежегодном докладе организации, передает ТАСС.

Согласно отчету, 45% опрошенных ВЭФ экспертов оценили риск глобальных катастроф как «повышенный», 17% аналитиков заявили о их неизбежности. Около 30% респондентов уверены, что риск вероятности катастроф в ближайшие десять лет является «умеренным», еще 8% опрошенных оценили риски катастроф как «низкие».

Более половины респондентов (52%) заявили о наличии «умеренной вероятности» наступления глобальных катастроф в перспективе ближайших двух лет.

В качестве главного риска эксперты выделили «экстремальные погодные условия», далее следуют «сокращение видового разнообразия» и «разрушение экосистем».

Исследование базируется на опросе 900 экспертов по всему миру.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация, которая каждый год проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политиков и экспертов в различных сферах.

До этого климатолог Арсений Юрганов предупредил о росте числа природных катаклизмов в 2025 году. Он согласился со словами американского гелиофизика Скотта Уильяма Макинтоша о том, что геомагнитная активность возрастет на 50%.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.