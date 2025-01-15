Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВЭФ предупредил о высоком риске глобальных катастроф

ВЭФ: риск глобальных катастроф будет высоким в ближайшие десять лет
close
Фонд «Росконгресс»

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предупредили, что риск глобальных катастроф в ближайшие десять лет, главным образом, экологических, будет высоким. Об этом сообщается в ежегодном докладе организации, передает ТАСС.

Согласно отчету, 45% опрошенных ВЭФ экспертов оценили риск глобальных катастроф как «повышенный», 17% аналитиков заявили о их неизбежности. Около 30% респондентов уверены, что риск вероятности катастроф в ближайшие десять лет является «умеренным», еще 8% опрошенных оценили риски катастроф как «низкие».

Более половины респондентов (52%) заявили о наличии «умеренной вероятности» наступления глобальных катастроф в перспективе ближайших двух лет.

В качестве главного риска эксперты выделили «экстремальные погодные условия», далее следуют «сокращение видового разнообразия» и «разрушение экосистем».

Исследование базируется на опросе 900 экспертов по всему миру.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация, которая каждый год проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политиков и экспертов в различных сферах.

До этого климатолог Арсений Юрганов предупредил о росте числа природных катаклизмов в 2025 году. Он согласился со словами американского гелиофизика Скотта Уильяма Макинтоша о том, что геомагнитная активность возрастет на 50%.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами