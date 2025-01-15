Назначение новых руководителей ряда музеев назвали позитивным началом года

Начало нового года в сфере культуры ознаменовалось позитивными новостями. Об этом, комментируя назначение новых руководителей ряда музеев, рассказал заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, а также мастером курса на продюсерском факультете ГИТИСа, кандидат исторических наук Андрей Борисов.

По его словам, этого многие ждали с нетерпением.

«Формируется пул новых, молодых, талантливых, подготовленных руководителей, которых отрасль культуры ждала давно», — добавил Борисов.

Он подчеркнул, что все новые руководители прошли обучение в рамках кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры» академии «Меганом».

«Это значит, что они владеют и контекстом, и подтекстом; они содержательны, с целеполаганием и пониманием того, куда необходимо двигаться! Хочется пожелать коллегам успехов во славу отчизны», — отметил Борисов.

Напомним, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении ряда выпускников кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» на должности руководителей российских музеев и вузов.

Ранее ректор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Александр Рыжинский назвал это назначение признаком того, что кадровая политика Минкульта РФ проводится последовательно и системно.