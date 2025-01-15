Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначение новых руководителей ряда музеев назвали позитивным началом года

Андрей Борисов: формируется пул новых руководителей, которых ждала отрасль культуры
close
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Начало нового года в сфере культуры ознаменовалось позитивными новостями. Об этом, комментируя назначение новых руководителей ряда музеев, рассказал заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, а также мастером курса на продюсерском факультете ГИТИСа, кандидат исторических наук Андрей Борисов.

По его словам, этого многие ждали с нетерпением.

«Формируется пул новых, молодых, талантливых, подготовленных руководителей, которых отрасль культуры ждала давно», — добавил Борисов.

Он подчеркнул, что все новые руководители прошли обучение в рамках кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры» академии «Меганом».

«Это значит, что они владеют и контекстом, и подтекстом; они содержательны, с целеполаганием и пониманием того, куда необходимо двигаться! Хочется пожелать коллегам успехов во славу отчизны», — отметил Борисов.

Напомним, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении ряда выпускников кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» на должности руководителей российских музеев и вузов.

Ранее ректор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Александр Рыжинский назвал это назначение признаком того, что кадровая политика Минкульта РФ проводится последовательно и системно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами