Ректор РАМ имени Гнесиных поддержал назначение новых руководителей ряда музеев

Назначение на должности руководителей российских музеев и вузов целого ряда талантливых выпускников кадровой программы Минкульта РФ «Высшая школа управления в сфере культуры» — признак того, что кадровая политика ведомства проводится последовательно и системно. Об этом заявил ректор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Он отметил, что такая кадровая политика отвечает задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным по поддержке талантливых граждан нашей страны.

С другой стороны, по его мнению, тенденция «совпадает с динамизацией современной государственной культурной политики, требующей как новых идей для перспективного развития отрасли, так и совокупности конкретных, последовательных шагов к их воплощению в жизнь».

Также Рыжинский пожелал коллегам, занявшим руководящие посты, успешной и конструктивной работы.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении ряда выпускников кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» на должности руководителей российских музеев и вузов.