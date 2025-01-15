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Ректор РАМ имени Гнесиных поддержал назначение новых руководителей ряда музеев

Ректор РАМ имени Гнесиных: Минкульт проводит системную кадровую политику
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Shutterstock

Назначение на должности руководителей российских музеев и вузов целого ряда талантливых выпускников кадровой программы Минкульта РФ «Высшая школа управления в сфере культуры» — признак того, что кадровая политика ведомства проводится последовательно и системно. Об этом заявил ректор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Александр Рыжинский.

Он отметил, что такая кадровая политика отвечает задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным по поддержке талантливых граждан нашей страны.

С другой стороны, по его мнению, тенденция «совпадает с динамизацией современной государственной культурной политики, требующей как новых идей для перспективного развития отрасли, так и совокупности конкретных, последовательных шагов к их воплощению в жизнь».

Также Рыжинский пожелал коллегам, занявшим руководящие посты, успешной и конструктивной работы.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о назначении ряда выпускников кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» на должности руководителей российских музеев и вузов.

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