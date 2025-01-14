Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выпускники «Высшей школы управленцев в сфере культуры» возглавили вузы и музеи

Глава Минкульта РФ Любимова объявила о смене руководства ряда музеев
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Выпускники кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» назначены на должности руководителей российских музеев и вузов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Теlegram-канале.

Глава ведомства отметила , что пост руководителя Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАЗМ) заняла министр туризма Вологодской области, победитель суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2023-2024 годов Инесса Фельдман.

Директором Ростовского кремля стал участник кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры» Никита Аникин. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России, уточнила Ольга Любимова.

Также она рассказала о назначении экс-министра культуры ЛНР Дмитрия Сидорова на должность исполняющего обязанности ректора Московского государственного института культуры.

Любимова подчеркнула, что Сидоров является участником первого потока программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры».

Кроме того, в Тelegram-канале Real cultras сообщается, что новым директором Музея истории ГУЛАГа также стала участница кадровой программы Минкульта Анна Трапкова. Ранее она возглавляла Музей Москвы.

Отмечается, что Трапковой предстоит изменить концепцию Музея истории Гулага.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами