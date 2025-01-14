Выпускники «Высшей школы управленцев в сфере культуры» возглавили вузы и музеи

Выпускники кадровой программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры» назначены на должности руководителей российских музеев и вузов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Теlegram-канале.

Глава ведомства отметила , что пост руководителя Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАЗМ) заняла министр туризма Вологодской области, победитель суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2023-2024 годов Инесса Фельдман.

Директором Ростовского кремля стал участник кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры» Никита Аникин. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России, уточнила Ольга Любимова.

Также она рассказала о назначении экс-министра культуры ЛНР Дмитрия Сидорова на должность исполняющего обязанности ректора Московского государственного института культуры.

Любимова подчеркнула, что Сидоров является участником первого потока программы «Высшая школа управленцев в сфере культуры».

Кроме того, в Тelegram-канале Real cultras сообщается, что новым директором Музея истории ГУЛАГа также стала участница кадровой программы Минкульта Анна Трапкова. Ранее она возглавляла Музей Москвы.

Отмечается, что Трапковой предстоит изменить концепцию Музея истории Гулага.