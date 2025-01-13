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В центре Мурманска неизвестный открыл стрельбу по автобусу с пассажирами

В Мурманске молодой человек выстрелил в автобус
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Shutterstock

В Мурманске один человек пострадал во время стрельбы по автобусу. Об этом сообщает «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел в центре города, на остановке проспект Ленина. По данным Telegram-канала, молодой человек использовал травматический пистолет.

На кадрах с места происшествия заметно, что у транспортного средства треснуло стекло. При этом пассажиры все еще остаются в салоне.

Как рассказали очевидцы, находившиеся на остановке, сначала неизвестный целился в них, но в результате попал в автобус.

Во время инцидента пострадал пожилой мужчина. Характер травмы не уточняется, но известно, что рана была несерьезной и госпитализация ему не понадобилась.

До этого в Амурской области неизвестный обстрелял пассажирский автобус, в котором находились несовершеннолетние. В результате в больницу попала школьница, у нее диагностировали травму плеча. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве таксист открыл стрельбу по просигналившему ему автобусу с пассажирами.

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