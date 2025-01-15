17-летний волонтер умер после очистки пляжей Анапы от мазута

Скончался 17-летний волонтер, который занимался очисткой пляжей Анапы от мазута. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Согласно информации, в день своей смерти студент Анапского индустриального техникума также принимал участие в уборке берега от нефтепродуктов. Как оказалось, молодой человек страдал от астмы, и в настоящее время судебно-медицинские эксперты выясняют, могла ли химическая среда повлиять на его смерть.

Учебное заведение подтвердило инцидент на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что они не направляли студента на очистку, поскольку формируют группы исключительно из совершеннолетних студентов и преподавателей.

14 января сообщалось, что все загрязнения в акватории Анапы, вызванные крушением двух танкеров и разливом нефтепродуктов, ликвидированы. Тем временем в Крыму, в частности в Севастополе, суда Морспасслужбы регулярно проводят обследования территории, изучая побережье в поисках загрязнений.

Ранее спасенный от мазута лебедь обнял женщину-волонтера в Анапе.