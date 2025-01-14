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Море в районе Анапы очистили от следов разлива нефтепродуктов

Морспасслужба сообщила о ликвидации всех загрязнений в акватории Анапы
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Sergey Pivovarov/Reuters

Все загрязнения в акватории Анапы, вызванные крушением двух танкеров и разливом нефтепродуктов, ликвидированы. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Морспасслужбы.

«На сегодняшний день все загрязнения на акватории очищены, повторных не обнаружено <...> С момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, береговая аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы собрала ручным способом 14 755 килограмм нефтесодержащих отходов», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в устьях близлежащих рек и лиманах (залив у места впадения реки в море, например, Витязевский лиман) было установлено 210 метров боновых заграждений.

Тем временем в Крыму, в частности в Севастополе, суда Морспасслужбы регулярно проводят обследования территории, изучая побережье в поисках загрязнений.

До этого глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что севший на мель танкер «Волгонефть-239» обнесут с двух сторон валом.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы испытали новую машину для очистки песка.

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