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Россиянам объяснили, что делать при отравлении в кафе или ресторане

Юрист Кваша: при отравлении в кафе или ресторане полагается выплата компенсации
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Shutterstock

При отравлении в кафе или ресторане пострадавшему необходимо зафиксировать свое состояние у доктора, а затем обратиться в заведение с требованием компенсации ущерба. В интересах руководства заведения общепита будет принести извинения и заплатить, а если этого не произойдет, то нужно обращаться в Роспотребнадзор и суд, объяснил юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.

После обращения за медпомощью нужно попросить, чтобы врач зафиксировал обращение, так как впоследствии нужно будет представить доказательства, что человек отравился в конкретном заведении. После выздоровления нужно написать в кафе претензию, причем чем раньше пострадавший обратится с заявлением, тем лучше.

«Если это добросовестное ресторан или организация общественного питания и они получили запрос о том, что у них был случай отравления, они должны провести у себя внутреннюю проверку. Если ничего не выявляют, то, конечно, в их интересах загладить вину, принести извинения и компенсацию», — пояснил Кваша.

Если кафе не идет навстречу, то нужно обратиться в Роспотребнадзор, который проведет проверку. Одновременно с этим можно написать заявление в суд. Когда будет установлена причинно-следственная связь, можно требовать компенсацию медицинских расходов, упущенного заработка, затрат на юриста, заключил Кваша.

Напомним, врачи отмечают, что при выборе кафе важно обращать внимание на чистоту помещения, столов, урн, а также поведение персонала. Есть в кафе без уборных или в тех, где уборными для посетителей пользуются сотрудники, опасно.

Ранее в Перми задержали директора пекарни, где отравились 80 человек.

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