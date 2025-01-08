Петербургский школьник попал в реанимацию после застолья с неизвестными

«МК»: в Петербурге школьник попал в реанимацию после застолья с неизвестными

В Петербурге 14-летний школьник попал в реанимацию после алкогольного застолья с неизвестными. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает spb.mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 7 января в поселке Шушары, когда школьник ушел гулять и не вернулся домой к назначенному времени. При этом он не отвечал на звонки родителей. Выяснилось, что подросток неподалеку от своего дома выпивал с неизвестными и плохо себя почувствовал, а затем попал в больницу.

Родителям сообщили, что несовершеннолетнего госпитализировали с отравлением алкоголем. Врачи оценили состояние школьника как тяжелое и поместили его в отделение реанимации.

Подросток воспитывается в полной многодетной семье и состоит на учете в ПНД. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге шестиклассница выпила бутылку вина и попала в больницу.