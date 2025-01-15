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В Петербурге депутаты предложили изменить условия работы самозанятых

В Петербурге депутаты предложили включить самозанятых в реестр малого бизнеса
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Парламент Санкт-Петербурга выступил с инициативой о включении самозанятых граждан в категорию малого и среднего бизнеса (МСП) на федеральном уровне, приравняв их к микропредприятиям. Об этом сообщает РБК.

Авторы инициативы считают, что это позволит самозанятым получить доступ к новым возможностям для развития своего дела. Однако, по мнению многих депутатов, законопроект нуждается в доработке и может оказать негативное влияние на бизнес в текущей редакции. Несмотря на это, документ был принят в первом чтении.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива откроет для самозанятых новые перспективы. Как подчеркнул в ходе обсуждения председатель бюджетно-финансового комитета и один из авторов законопроекта Денис Четырбок, самозанятые смогут зарегистрироваться в едином реестре малых и средних предпринимателей, что позволит им получить доступ к технопаркам, государственным фондам и бизнес-инкубаторам. Кроме того, самозанятые смогут активнее участвовать в государственных закупках.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию у парламентариев. Так, депутат Марина Шишкина подчеркнула, что в обсуждении законопроекта не участвуют сами самозанятые. Она выразила мнение, что относить их к микробизнесу будет несправедливо, поскольку его представители несут большую налоговую нагрузку. Депутат Александр Рассудов в свою очередь отметил, что не следует сравнивать «состоявшихся купцов» в лице МСП и «начинающих ремесленников» — самозанятых. По его словам, их включение в список микропредприятий является концептуальной ошибкой, поскольку для этих категорий изначально были определены разные критерии в законодательстве.

Проект был одобрен 36 депутатами. Четверо проголосовали против, еще пять не приняли участия в голосовании. Если проект будет окончательно утвержден Законодательным собранием, он будет передан на рассмотрение в Госдуму.

11 января газета «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ писала, что самозанятые в России смогут оформлять оплачиваемые больничные. По данным издания, речь идет об их добровольном страховании на случай временной нетрудоспособности.

Ранее в Госдуме раскрыли смысл нового механизма борьбы с незаконными ИП.

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