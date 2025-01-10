В Госдуме раскрыли смысл нового механизма борьбы с незаконными ИП

В России хотят ввести уголовное наказание за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Это необходимая мера, так как сейчас предпринимательскую деятельность незаконно ведут даже в тюрьмах, рассказала 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Так как перевод средств на карту физлица рано или поздно может привести к вопросам, мошенники оформляют ИП на своих пожилых родственников, лиц без определенного места жительства и так далее, а затем перечисляют на их счета незаконные средства. В условиях безналичных расчетов нарушителям намного легче извлекать прибыль с помощью таких серых схем, пояснила депутат.

«Именно с этим будут бороться мои коллеги», — подчеркнула она.

Что касается уголовной ответственности, то ее распространят именно на преступления, а не на обычные нарушения, не представляющие общественной опасности, добавила Бессараб.

В целом сегодня правоохранители обладают всеми необходимыми инструментами для от слеживания преступлений в цифровом формате, отметила парламентарий. Однако в этой связи проблемой остается тот факт, что многие из таких преступлений совершаются не в России, а, к примеру, на территории Украины. Несмотря на то, что сегодня эта деятельность никак не преследуется, со временем подобные мошеннические центры расширят влияние и будут представлять опасность для всего мира, заключила Бессараб.

Напомним, сегодня уголовная ответственность распространяется только для тех, кто создал фиктивные компании, а с принятием нового закона она распространится на тех, кто регистрирует ИП на подставных физлиц. По законопроекту предполагается введение наказания наказание от штрафа до лишения свободы на три года.

Ранее сообщалось, что в России выросло число ИП и самозанятых до 25 лет.