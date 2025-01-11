Минтруд РФ разработал механизм страхования самозанятых

Самозанятые в РФ смогут оформлять оплачиваемые больничные, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.

По информации издания, речь идет о добровольном страховании самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Подобная схема подойдет тем, кто ценит финансовую стабильность и желает обезопасить себя на случай болезни. Эксперимент начнется 1 января 2026 года.

Отмечается, что законопроект позволит застрахованному выбирать страховую сумму в пределах от 35 до 50 тысяч рублей. Размер ежемесячного взноса при сумме в 35 тысяч рублей будет равен 1344 рубля, при сумме в 50 тысяч рублей — 1920 рублей.

«После шести месяцев непрерывной уплаты взносов самозанятый сможет получить до 70% от общей суммы страховки. Выплаты в размере 100% будут доступны спустя год. Стаж также будет влиять на выплату», — говорится в публикации.

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