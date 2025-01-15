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В ЕАО осудили женщину за призывы не исполнять приказы в зоне СВО

Жительнице Биробиджана дали условный срок за призыв не исполнять приказы на СВО
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Shutterstock

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил жительницу региона к трем годам лишения свободы условно за призывы к российским военным о неисполнении приказов и отказе от участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ Еврейской автономной области.

«Решением суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса России», — сказали в ведомстве.

По информации следствия, женщина опубликовала в социальной сети обращение к российским военнослужащим, в котором призвала совершить преступление по статье о неисполнении приказа.

10 января сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Енакиево Донецкой народной республики по делу о государственной измене. Стало известно, что мужчина неоднократно переводил деньги на электронные счета, которые используются для финансирования Вооруженных сил Украины.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ.

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