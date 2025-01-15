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В АТОР рассказали о рекордном турпотоке из России на Маврикий

АТОР: в 2024 году турпоток из РФ на Маврикий был рекордным
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Martin Moxter/Global Look Press

Поток туристов из России на африканский остров Маврикий в 2024 году был рекордным — 28 750 визитов, он на 84% превысил уровень 2023-го. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В прошлом году российские туристы поставили новый рекорд — турпоток на Маврикий в 2,5 раза превзошел доковидные показатели. Кроме того, Россия впервые вошла в топ-10 ключевых въездных туристических рынков островного государства.

В АТОР отметили, что значительный рост туристов из РФ на Маврикий был в январе-марте на фоне запуска прямых рейсов «Аэрофлота».

Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что около 30% туристов аннулировали путевки на отдых после отмены рейсов Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, речь идет о десятках тысяч людей, «которым испортили новогодний отдых».

Тем временем в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.

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