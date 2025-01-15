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Поножовщина, которую устроил племянник Шакро Молодого, попала на видео

Прокуратура показала видео поножовщины, устроенной племянником Шакро Молодого

Поножовщина с участием племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого Виталия Калашова попала на камеры. Видео опубликовала столичная прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемый зашел в магазин на улице Неглинная и начал неадекватно себя вести из-за ссоры. На видео попал момент, как Калашов-младший достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им мужчину. В прокуратуре отметили, что пострадавшим оказался 35-летний москвич. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

После преступления молодой человек скрылся и его объявили в розыск. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и купил новый с другой SIM-картой, а также постоянно менял места пребывания. Однако накануне Калашова задержали в подмосковной Балашихе.

Позже Мещанский районный суд заключил молодого человека под стражу на месяц. Ему грозит до 11 лет лишения свободы за покушение.

Ранее на Алтае 16-летний подросток ударил сверстника ножом в спину.

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