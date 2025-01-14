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Племянника «вора в законе №1» задержали по делу о покушении

Mash: племянника Шакро Молодого задержали в Балашихе по делу о покушении
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Виталик Калашов/VK

Племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) задержали в подмосковной Балашихе. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, 23-летнего Виталия Калашова объявили в федеральный розыск по подозрению в покушении на убийство.

Telegram-канал SHOT писал, что молодой человек скрывался от правоохранительных органов с конца 2024 года. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Захарий Калашов — 71-летний российский криминальный авторитет, его задержали в июле 2016 года, но в апреле прошлого года он досрочно вышел из-за глаукомы. После освобождения он увиделся с друзьями и заглянул в ресторан.

На прошлой неделе в Сахалинской области под стражу заключили «смотрящего». Как считает следствие, в апреле 2019 года лица «с безоговорочным преступным авторитетом» выбрали мужчину «смотрящим». После этого он по декабрь 2024 года «осуществлял организационно-распорядительные функции» среди тех, кто находился в исправительных учреждениях области, а также пропагандировал «воровские» традиции.

Ранее на Алтае 16-летний подросток ударил сверстника ножом в спину.

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