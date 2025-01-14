На Алтае 16-летний подросток ударил сверстника ножом в спину

На Алтае задержали подростка, напавшего с ножом на приятеля

В селе Турочак юноша поссорился с приятелем и напал на него с ножом, вонзив лезвие в спину. Пострадавший получил серьезную травму. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Алтай.

По данным следствия, инцидент произошел 2 января. Возле одного из жилых домов поссорились двое подростков. В ходе конфликта 16-летний подросток выхватил нож и ударил им оппонента в спину. Травмы, полученные пострадавшим, были оценены как тяжкий вред здоровью.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Чувашии задержали подростка, напавшего с ножом на сожителя матери. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее житель Волгоградской области изрезал работников и посетителей подмосковного супермаркета.