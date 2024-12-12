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Дерипаска подал иск в суд на Марию Певчих и Google

Олег Дерипаска подал иск в суд на Марию Певчих и Google

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Thierry Monasse/Getty Images

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в суд на журналистку и главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и компанию Google. Дело зарегистрировано на сайте суда Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Предприниматель подал иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации». Имя Дерипаски звучит в документальном сериале Певчих «Предатели России», в котором она обвиняет ряд сделавших состояние и пришедших к власти в 90-е годы предпринимателей и чиновников в крупномасштабной коррупции.

16 августа Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и Марию Певчих внесли в России в перечень террористов и экстремистов.

В январе 2024 года Басманный суд заочно арестовал Марию Певчих и еще трех участников ФБК: Ярмыш, Дмитрия Низовцева и Анну Бирюкову.

Певчих обвинили в организации экстремистского сообщества, распространении заведомо ложных сведений о российской армии и вандализме.

Ранее Дерипаска напомнил о законе «око за око».

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