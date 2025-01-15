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В Башкирии уточнят новые правила содержания кошек и собак после жалоб граждан

Власти Башкирии поручили разъяснить новые правила содержания кошек и собак
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Shutterstock/Gennadiy Naumov

Председатель госсобрания (курултая) Башкирии Константин Толкачев после обращений граждан поручил дать четкие разъяснения по новым требованиям к содержанию домашних животных. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

9 января власти республики опубликовали постановление, которое ограничило число кошек и собак в квартирах и на участках. В жилых помещениях на 18 кв. м теперь можно держать не более одной собаки крупной породы или двух мелких пород. Количество кошек ограничено двумя особями. На каждые 200 кв. м земельного участка допускается содержание одной крупной либо трех мелких собак. Кроме того, в документе регулируются правила самовыгула животных и их перевозки.

Толкачев рассказал, что в правительство республики поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных, при этом больше всего вопросов вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и домах.

Он назвал эти темы чувствительными и отметил, что существует «некоторое недопонимание» между властями и гражданами.

В ближайшее время будет проведен брифинг с приглашением профильных экспертов, на котором будут даны разъяснения по этим вопросам, добавил председатель госсобрания.

Ранее в России утвердили штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.

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