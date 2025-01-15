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Трехлетний ребенок покатался на эскалаторе и попал в реанимацию

В Индии трехлетний ребенок упал на эскалаторе и оказался в реанимации
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Ishant Chauhan/Global Look Press

В одном из торговых центров Нью-Дели (Индия) детская шалость трехлетнего мальчика закончилась несчастным случаем. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в ТЦ Pacific Mall 14 января. Мальчик был в ТЦ вместе с семьей. Его родители стояли в очереди в кассу кинотеатра, расположенного внутри комплекса, когда дошкольник подошел к эскалатору. Мальчик облокотился на перила и попытался съехать с них, когда неудачно упал. Очевидцы ЧП пытались помочь пострадавшему на месте, а также вызвали скорую помощь.

Маленького пациента доставили в одну из городских больниц. Врачи попытались спасти пострадавшего, но не смогли.

До этого в метро Петербурга эскалатор зажевал руку двухлетней девочки.

Ранее в Рязани пожилая женщина упала с эскалатора в торговом центре и впала в кому.

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