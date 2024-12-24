Ozon: каждый четвертый пожилой человек регулярно сталкивается с мошенниками

Большинство россиян (75%) хотя бы раз подвергались атакам мошенников, при этом каждая четвертая попытка злоумышленников оказывалась успешной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками компании Ozon.

Треть россиян отметили, что с мошенничеством сталкивались не только они сами, но и их близкие — как правило, пожилые родственники, при этом каждый десятый из них был обманут на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.

Средний возраст родных и близких опрошенных, ставших жертвами мошенников, — 65 лет.

Согласно ответам, среди родных и близких опрошенных часто сталкивались с мошенничеством родители (88%) и другие родственники — в том числе бабушки с дедушками (50%). Других близких старшего поколения обманывали в 70% случаев, — среди этой категории самый высокий процент тех, кто регулярно подвергается мошенническим атакам (17%).

Как правило, родных и близких опрошенных пытались обмануть по телефону (74%) и посредством запросов от якобы сотрудников банков, полиции, соцслужб, почты (38%).

Чаще всего злоумышленники пытались украсть деньги (82%) и личные данные (42%).

Комментируя результаты опроса, директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев констатировал, что пожилые люди не только чаще подвергаются атакам аферистов, но и охотнее отдают им существенные суммы.

«Поэтому в Ozon мы боремся с мошенничеством комплексно: постоянно информируем пользователей об актуальных схемах, которые используют злоумышленники, а также совместно с партнерами ежедневно отслеживаем и блокируем тысячи вредоносных ресурсов. Мы ставим перед собой важную задачу — обеспечить безопасную среду для клиентов», — заявил он.

Опрос проводился в декабре 2024 года среди россиян старше 18 лет с использованием онлайн-анкеты. В исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов из крупнейших городов России.