Психолог отреагировал на тренд с изготовлением чучел из питомцев

Набирающий популярность в России тренд на изготовление чучел из животных обусловлен тем, что так хозяевам проще пережить утрату питомца. Об этом «Москве 24» рассказал психолог Виктор Корнев.

По его словам, чучело помогает владельцам сохранить физическое присутствие домашнего животного в их жизни.

«Каждый человек по-своему справляется с горем. И это тоже своего рода способ пережить утрату. Но я не считаю его достаточно эффективным», — уточнил Корнев.

Психолог отметил, что чучело может вызывать болезненные воспоминания и не давать забыть ситуацию с питомцем, если будет попадаться на глаза ежедневно.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что жираф Самсон из Московского зоопарка, которого не стало летом из-за старости, будет экспонатом Дарвиновского музея в виде чучела. В пресс-службе музея уточнили, что дирекция Московского зоопарка решила увековечить своего легендарного питомца, передав его шкуру музею. Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом в коллекции музея, а еще — первым животным с полным ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов.

Ранее ученые раскрыли тайны редкого животного, встречающегося только в пустынях.