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Из умершего символа Московского зоопарка сделали чучело

Жираф Самсон стал экспонатом Дарвиновского музея в виде чучела
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Телеграм-канал «Московский зоопарк»

Жираф Самсон, умерший этим летом от старости в Московском зоопарке, стал экспонатом Дарвиновского музея в виде чучела. Об этом в Telegram-канале пишет пресс-служба музея.

«Дирекция Московского зоопарка решила увековечить своего легендарного питомца, передав его шкуру нашему музею. Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом в коллекции музея, а еще — первым животным с полным ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов», — рассказали в пресс-службе.

Уроженец Ленинграда жираф Самсон Гамлетович Ленинградов скончался в возрасте 30 лет, он был одним из символов Московского зоопарка. Отмечается, что его превращением в экспонат после смерти занималась мастерская Александра Соколова.

До этого методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова, которая лично сопровождала жирафа в столицу во время переезда в Московский зоопарк, поделилась воспоминаниями о Самсоне с «Газетой.Ru». По ее словам, долголетие жирафа Самсона объясняется хорошей генетикой, поскольку мама в свое время прожила 35 лет, а бабушка и дедушка — 29.

Ранее Московский зоопарк показал новорожденных детенышей дагестанского тура.

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