Найдена тревожная связь между питанием фастфудом и развитием депрессии

Иранские ученые из Университета медицинских наук Альброза обнаружили связь между блюдами быстрого питания, или фастфудом и риском развития депрессии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Выводы специалисты основаны на анализе информации более 17,4 тыс. участников Национального обследования здоровья и питания. Согласно результатам, 11% женщин и 7% мужчин из выборки продемонстрировали клинические уровни симптомов депрессии.

Люди, употреблявшие более двух блюд быстрого приготовления в неделю, имели на 24% более высокие шансы на депрессию по сравнению с теми, кто потреблял менее двух блюд из категории фастфуд за тот же период.

Кроме того, каждый дополнительный прием пищи быстрого приготовления в неделю дополнительно увеличивал вероятность депрессии на 4%.

Дальнейший анализ показал, что связь между потреблением фастфуда и депрессией в оказалась заметной только среди людей со средним и тяжелым ожирением.

По словам ученых, их открытие подтвердило гипотезу о том, ожирение может выступать посредником между потреблением фастфуда и депрессией.

Ранее исследователи выяснили, что нездоровый образ жизни вызывает быстрое старение мозга.