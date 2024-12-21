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Найдена тревожная связь между питанием фастфудом и развитием депрессии

JAD: употребление фастфуда увеличивает риск депрессии на 24%
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Depositphotos

Иранские ученые из Университета медицинских наук Альброза обнаружили связь между блюдами быстрого питания, или фастфудом и риском развития депрессии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Выводы специалисты основаны на анализе информации более 17,4 тыс. участников Национального обследования здоровья и питания. Согласно результатам, 11% женщин и 7% мужчин из выборки продемонстрировали клинические уровни симптомов депрессии.

Люди, употреблявшие более двух блюд быстрого приготовления в неделю, имели на 24% более высокие шансы на депрессию по сравнению с теми, кто потреблял менее двух блюд из категории фастфуд за тот же период.
Кроме того, каждый дополнительный прием пищи быстрого приготовления в неделю дополнительно увеличивал вероятность депрессии на 4%.

Дальнейший анализ показал, что связь между потреблением фастфуда и депрессией в оказалась заметной только среди людей со средним и тяжелым ожирением.

По словам ученых, их открытие подтвердило гипотезу о том, ожирение может выступать посредником между потреблением фастфуда и депрессией.

Ранее исследователи выяснили, что нездоровый образ жизни вызывает быстрое старение мозга.

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