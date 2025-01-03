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Найден новый способ борьбы с тяжелой депрессией

Brain Stimulation: стимуляция блуждающего нерва поможет в борьбе с депрессией
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oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что стимуляция блуждающего нерва является эффективным методом лечения тяжелой депрессии, которая не поддавалась традиционным методам терапии. Работа опубликована в журнале Brain Stimulation.

Блуждающий нерв играет ключевую роль в передаче сигналов между мозгом и органами, влияя на регуляцию настроения.

В ходе нового клинического исследования с участием 493 взрослых была установлена связь между активацией этого нерва и улучшением симптомов депрессии, качества жизни и способности выполнять повседневные задачи.

Хотя основные показатели симптомов депрессии, такие как шкала MADRS, не продемонстрировали значительной разницы между группами, субъективные отзывы пациентов о качестве жизни оказались весьма положительными. Участники эксперимента, которые получили стимуляцию, отметили улучшения даже после десятилетий хронической депрессии.

«Эти пациенты уже испробовали в среднем 13 методов лечения и страдали от депрессии большую часть своей жизни», — пояснил Чарльз Конвэй, профессор психиатрии из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. «Но несмотря на это, наш метод показал значимую эффективность в борьбе с тяжелыми формами депрессии, сопровождающимися рисками суицида, госпитализаций и инвалидности».

Ученые планируют продолжить свои исследования, в том числе в области лечения биполярного расстройства. Прежде всего, они стремятся определить группы пациентов, для которых метод стимуляции блуждающего нерва будет наиболее эффективным.

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