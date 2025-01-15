В АТОР назвали самый дорогой тур в России в 2024 году

Самый дорогой тур по России в 2024 году был продан за 4,99 млн рублей в Горный Алтай. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

Турпоездка для трех человек в летний сезон длилась две недели. В топ самых дорогих путешествий по РФ также вошли: Сочи за 3,8 млн рублей для шестерых человек на две недели, Камчатка за 3,5 млн рублей для пятерых человек на восемь дней, Алтай за 3,36 млн рублей на восемь дней для 14 человек и в Анапа за 2,8 млн рублей для шестерых человек на 20 дней. Отмечается, что в рейтинге не учитывалась стоимость перелета.

Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что около 30% туристов аннулировали путевки на отдых после отмены рейсов Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, речь идет о десятках тысяч людей, «которым испортили новогодний отдых».

Тем временем в сервисе OneTwoTrip сообщили, что спрос россиян на авиабилеты в Японию вырос в 2024 году на 234%. Как уточнили в компании, по итогам прошлого года Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.