В США заявили, что число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 11

CNN: в результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли минимум 11 человек

Как минимум 11 человек погибли в результате пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы округа.

«Пять смертей, по-видимому, произошли в результате пожара в Палисейдс, а шесть — в результате пожара в Итон», — говорится в материале.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

10 января президент США Джо Байден заявил, что ущерб, нанесенный Лос-Анджелесу от лесных пожаров, сопоставим с зоной боевых действий. Глава Белого дома также подчеркнул, что в округе есть «очевидные признаки мародерства».

Живущий в Калифорнии россиянин Марсель Л. рассказал «Газете.Ru» про обстановку в штате, который охватили лесные пожары. Он отметил, что распространяющаяся в сети информация о якобы горящем знаке «Голливуд» является фейком.

Ранее журналист раскритиковал Байдена за помощь Украине на фоне пожаров в Калифорнии.