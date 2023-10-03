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России может грозить исчезновение некоторых животных из-за изменений климата

Эколог Курбатова: часть животных в РФ рискует исчезнуть из-за изменений климата

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Depositphotos

Доцент Института экологии РУДН, кандидат биологических наук Анна Курбатова заявила, что в России могут исчезнуть некоторые виды животных в России. Она пояснила «Известиям», что виной всему изменения климата.

Причем, по словам эксперта, тревожные изменения фиксируют во всем мире. В России наблюдаются такие проблемы: к полярным широтам отступает линия арктических льдов, тундры, зоны широколиственных лесов. а южные области страны подвергаются аридизации — уменьшению увлажнения и опустыниванию.

«Естественно, что такие явления способствуют миграции многих видов растений и животных из их привычных зон обитания на новые территории, где условия для их проживания оптимальны», — рассказала Курбатова.

Она привела в пример североамериканскую популяцию зайца-беляка, которая исчезает из--а того, что на большой территории его обитания перестал идти стабильный снег. Поэтому даже зимой эти животные более заметны для хищников. А еще ученые фиксируют исчезновение крокодилов из-за слишком сильного нагревания водоемов, где они живут и охотятся.

Ранее научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян сообщил об ухудшении глобальных характеристик экологии.

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