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Москвича арестовали за публикацию символики РДК в Telegram

РИА Новости: москвича арестовали на 15 суток за символику РДК в Telegram
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Shutterstock

Суд арестовал жителя Москвы, разместившего символику «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) в чате мессенджера Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Согласно материалам, москвич нарушил требования закона, поскольку он «допустил демонстрацию и пропаганду в открытом публичном доступе символики террористической организации».

Сам мужчина свою вину признал и пояснил, что разместил символику еще до того, как организацию признали террористической. Со временем он забыл о том, что была такая публикация и не удалил ее. Он утверждает, что не занимался пропагандой.

Нарушителя могли оштрафовать, однако суд учел, что его уже привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения, поэтому назначил ему административный арест на 15 суток.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал пенсионерку Галину Арчагову за пост в соцсети в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). По версии следствия, она разместила во «ВКонтакте» видеоролики с комментариями в поддержку организации.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию татуировки с украинским трезубцем.

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