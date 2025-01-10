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В Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию татуировки с украинским трезубцем

В Петербурге суд арестовал мужчину за демонстрацию татуировки с символикой ВСУ
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Shutterstock

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину за демонстрацию татуировки с символом украинских националистов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Там заявили, что Никиту Алтунина привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») КоАП РФ. Он получил административный арест сроком на 14 суток.

По информации пресс-службы, 6 января мужчина на улице Старорусская показывал неопределенному кругу лиц свою татуировку на груди. Речь идет о стилизованном украинском трезубце, который является официальной символикой украинских националистов.

«На использование в любой форме данного символа установлен запрет. Трезубец оскорбляет наш многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах», — продолжили в пресс-службе.

Там уточнили, что заявление на мужчину написал гражданин Я., которому и была продемонстрирована татуировка.

«Алтунин вину признал, пояснил, что он — гражданин Украины, в связи с чем сам внес изменения в свой паспорт гражданина России. По паспорту РФ Алтунин является уроженцем Красноярского края, 2001 г.р.», — добавили в пресс-службе.

До этого в Москве задержали двух человек за одежду в цветах флага Украины. На обоих выписали протоколы за дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее юрист объяснил, правомерно ли наказание за флаг Украины на фото профиля в социальной сети.

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