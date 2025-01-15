В Москве арестована пенсионерка за пост в поддержку террористической организации

Тверской суд Москвы арестовал пенсионерку Галину Арчагову за пост в соцсети в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет»).

По версии следствия, она разместила во «ВКонтакте» видеоролики с комментариями в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России».

Отмечается, что пенсионерка просила не арестовывать ее, а избрать домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, так как ей необходимо присматривать за престарелым отцом, но суд с ее доводами не согласился.

До этого сотрудники ФСБ в Донецкой народной республике (ДНР) задержали жительницу Мариуполя, заподозрив ее в призывах к терроризму и экстремизму. Согласно данным российской спецслужбы, подозреваемая неоднократно размещала в социальных сетях материалы с призывами к насилию и террористической активности в отношении определенной национальной группы.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину за демонстрацию татуировки с украинским трезубцем.