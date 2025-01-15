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Суд арестовал мужчину, который с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска

ТАСС: порезавшего мужчину в аэропорту Красноярска арестовали до 12 марта
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МВД России

Подозреваемому в нападении с ножом на мужчину в аэропорту Красноярска избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщили ТАСС в Красноярском краевом суде.

Суд постановил заключить 40-летнего Умида Каимова под стражу до 12 марта включительно.

Мужчина напал на пассажиров аэропорта вечером 13 января. По словам очевидцев, он достал нож и начал бегать по зданию аэропорта. Он напал со спины на одного из пассажиров и порезал ему спину и ухо.

По информации Baza, мужчина пришел в аэропорт без оружия. Уже находясь в здании авиагавани, он перелез через барную стойку одного из заведений, где взял нож и бутылку коньяка. Впоследствии Каимов напал на одного из пассажиров.

Сначала злоумышленника скрутили граждане, потом его передали подоспевшим полицейским. После поимки он рассказал, что напал на пострадавшего из-за ревности, но никакой конкретики сказать не смог. Сам пострадавший утверждал, что нападавшего видел впервые.

Ранее страдающий шизофренией мужчина набросился с ножом на женщин в Кемеровской области.

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