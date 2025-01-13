Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров аэропорта Красноярска

Baza: мужчина, напавший с ножом на пассажиров аэропорта Красноярска, задержан
close
МВД России

Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров аэропорта Красноярска. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили личность нападавшего. По данным канала, им оказался 40-летний мужчина Умид Каимов. Во время допроса он рассказал, что напал на пострадавшего из-за ревности, отметили авторы.

По информации Baza, мужчина пришел в аэропорт без оружия. Уже находясь в здании авиагавани, он перелез через барную стойку одного из заведений, где взял нож и бутылку коньяка. Впоследствии Каимов напал на одного из пассажиров.

Telegram-канал SHOT пишет, что мужчина был задержан сотрудниками полиции и пассажирами. У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение спины и уха. Его состояние не уточняется.

Мужчина напал на пассажиров аэропорта вечером 13 января. По словам очевидцев, мужчина достал нож и начал бегать по зданию аэропорта.

Ранее пьяные дебоширки напали на полицейских в аэропорту Новосибирска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами