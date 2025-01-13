Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров аэропорта Красноярска

Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров аэропорта Красноярска. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Правоохранители установили личность нападавшего. По данным канала, им оказался 40-летний мужчина Умид Каимов. Во время допроса он рассказал, что напал на пострадавшего из-за ревности, отметили авторы.

По информации Baza, мужчина пришел в аэропорт без оружия. Уже находясь в здании авиагавани, он перелез через барную стойку одного из заведений, где взял нож и бутылку коньяка. Впоследствии Каимов напал на одного из пассажиров.

Telegram-канал SHOT пишет, что мужчина был задержан сотрудниками полиции и пассажирами. У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение спины и уха. Его состояние не уточняется.

Мужчина напал на пассажиров аэропорта вечером 13 января. По словам очевидцев, мужчина достал нож и начал бегать по зданию аэропорта.

Ранее пьяные дебоширки напали на полицейских в аэропорту Новосибирска.