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«ВКонтакте» впервые стал популярнее YouTube в России

В декабре «ВКонтакте» впервые обогнал YouTube по числу пользователей за месяц
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Shutterstock/FOTODOM

Российская платформа «ВКонтакте» в декабре впервые в истории обошла YouTube по охвату пользователей в стране. Это следует из подсчетов исследовательской компании Mediascope.

По данным платформы, месячный охват отечественной платформы среди россиян в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. За это же время YouTube использовали 89,6 млн россиян.

Как сообщил РБК представитель самой соцсети, основными факторами роста аудитории «ВКонтакте» стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов». Эти сервисы обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для блогеров и авторов, утверждает он.

По данным самого «ВКонтакте», всего время просмотра контента в «VK Видео» в конце декабря 2024 — начале января 2025-го выросло в четыре раза на фоне того же периода прошлого года и достигло 2,2 млрд минут в сутки.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков обратил внимание, что несмотря на замедление, охват YouTube сократился незначительно. Это связано с выработавшейся у аудитории привычкой и интересом к контенту на этой платформе, объяснил он.

19 декабря президент РФ Владимир Путин высказался о замедлении YouTube во время прямой линии. По его словам, здесь больше вопросов к видеохостингу, чем к России. Он подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы и «избегать жульничества в сети».

Ранее сообщалось, что россияне массово используют средства ускорения YouTube.

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