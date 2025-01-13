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В аэропорту Красноярска неизвестный напал с ножом на людей

В аэропорту Красноярска задержали мужчину, напавшего на людей с ножом

Неизвестный, вооруженный ножом, напал на пассажиров аэропорта Красноярска. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, мужчина достал нож и начал бегать по зданию аэропорта, нападая на пассажиров. По информации канала, в результате произошедшего минимум один человек пострадал. Неизвестный нанес ему рану спины и порезал ухо, утверждают журналисты.

Telegram-канал «ЧП Красноярск» пишет, что сотрудники транспортной полиции уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, им оказался 40-летний мужчина.

В декабре Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что под Новосибирском будут судить двух дебоширок, напавших на полицейских в аэропорту.

По информации ведомства, инцидент произошел в сентябре текущего года при посадке в самолет в международном аэропорту Новосибирска. Командир самолета отказал двум пьяным дебоширкам в перелете, и женщины выразили свое несогласие, нарушая при этом общественный порядок.

Ранее пьяный пассажир оскорбил стюардессу и пытался укусить полицейских при задержании.

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