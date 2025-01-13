В Подмосковье пьяный юноша изрезал работников и посетителей супермаркета

МВД: в Щелкове задержали пьяного юношу, напавшего с ножом на людей в магазине

В подмосковном Щелкове пьяный молодой человек с ножом напал на работников и посетителей супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, молодой человек зашел в магазин на улице Краснознаменской и начал беспричинно ранить попадавшихся ему на пути людей. В итоге трое пострадавших с ранами обратились к медикам.

Самого дебошира на месте задержали сотрудники полиции. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Минске пьяные подростки избили прохожего, который отказался угостить их сигаретой. Подозреваемые не менее 20 раз ударили пострадавшего руками и ногами в область головы и тела. После этого злоумышленники разошлись по домам. Мужчину доставили в больницу.

Ранее на Урале двое детей смогли сбежать из квартиры, где на них с ножом напала их мать.