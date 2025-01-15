В трех округах РФ ожидаются морозы до -49°C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время морозы в регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири могут опуститься до отметок от -33°C до -49°C. Его слова приводит ТАСС.

По словам синоптика, из-за антициклона в Ямало-Ненецком автономном округе температурные значения в период с 16 по 19 января будут на 5-8°C ниже нормы — столбик термометра опустится до 33-36°C мороза. На Таймыре морозы в этот период будут на 11-16°C ниже нормы и достигнут 42-49°C ниже нуля, а на севере Красноярского края норма будет занижена на 7-9°C — температура составит 41-46°C ниже нуля.

На юге Якутии, в Магаданской области и на Чукотке морозы также будут суровыми — температура составит 44-49°C ниже нуля.

«Даже на Камчатке, которая омывается со всех сторон морем и океаном, [значения] на 5-9 градусов ниже нормы и температура будет минус 35-39°C», — рассказал Вильфанд.

При этом на Чукотке ожидается ураганный ветер с порывами до 33 м/с и метелью.

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