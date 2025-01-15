В трех округах России ожидается сильный ветер с метелью и гололед

В трех округах России в ближайшие дни ожидается сильный ветер, снег и гололед. Об этом заявил в интервью для ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такие погодные явления ожидаются на юге европейской части России, в том числе на Кубани, на востоке Северо-Западного федерального округа и на Чукотке.

«В Краснодарском крае в ближайшее время ожидается снег, мокрый снег, дождь, усиление ветра до 22-24 м/с, в последующем осадки станут менее интенсивными», — рассказал синоптик.

На этом фоне в горах могут сойти лавины.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с. Сильный ветер со снегом ожидается в Архангельской и Нижегородской областях и Ненецком автономном округе. При этом на Чукотке ожидается ураганный ветер с порывами до 33 м/с.

До этого Вильфанд заявил, что февраль в России будет холоднее января, но теплее нормы.

Ранее Вильфанд предупредил россиян об опасных явлениях из-за аномально теплой погоды.