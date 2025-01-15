Инженера обвинили в разливе мазута в 2023 году

СК обвинил инженера в разливе мазута при прорыве дамбы в Приморье в 2023 году

Следственный комитет РФ обвинил инженера в разливе мазута при прорыве дамбы в Приморье в 2023 году. Сообщение ведомства передает РИА Новости.

Обвинение в халатности предъявлено главному инженеру АО «Уссурийское предприятие тепловых сетей» Виталию Карпову. По версии следствия, по вине инженера разлившийся мазут загрязнил свыше 7 тыс. кв. м почвы. В вину Карпову вменяют то, что он не организовал обследование резервуаров и приемных емкостей в котельной в Уссурийске, в результате чего из-за неплотно закрытой крышки емкости для хранения мазута нефтепродукт разлился после затопления котельной в результате прорыва дамбы.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенного морем в районе поселка Тамань.

Ранее Путин призвал комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море к активной работе.