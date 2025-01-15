Названы вероятные причины взрыва газа в Черкесске

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии отрабатывает три причины взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске. Об этом сообщил руководитель регионального управления СК Николай Щепкин в беседе с ТАСС.

Взрыв газовоздушной смеси мог произойти из-за ее утечки в результате неисправности оборудования, из-за неосторожного обращения с внутриквартирным газовым оборудованием или же в результате умышленных действий неизвестного, повредившего это оборудование, рассказал Щепкин.

Он подчеркнул, что следователи полностью исключили версию об умышленном подрыве пятиэтажного дома воспламеняющимися и взрывными смесями.

Взрыв газа в жилом доме в Черкесске произошел рано утром 31 октября 2024 года. В результате в здании были разрушены около девяти квартир, обрушились часть стен и крыша. Предварительно, эпицентр взрыва находился в квартире пенсионерки, которая отказывалась пускать к себе сотрудников газовой службы и не выходила на улицу. Всего травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Ранее в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке.