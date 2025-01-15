Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы вероятные причины взрыва газа в Черкесске

ТАСС: следователи отрабатывают три причины взрыва газа в Черкесске
close
РИА Новости

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии отрабатывает три причины взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске. Об этом сообщил руководитель регионального управления СК Николай Щепкин в беседе с ТАСС.

Взрыв газовоздушной смеси мог произойти из-за ее утечки в результате неисправности оборудования, из-за неосторожного обращения с внутриквартирным газовым оборудованием или же в результате умышленных действий неизвестного, повредившего это оборудование, рассказал Щепкин.

Он подчеркнул, что следователи полностью исключили версию об умышленном подрыве пятиэтажного дома воспламеняющимися и взрывными смесями.

Взрыв газа в жилом доме в Черкесске произошел рано утром 31 октября 2024 года. В результате в здании были разрушены около девяти квартир, обрушились часть стен и крыша. Предварительно, эпицентр взрыва находился в квартире пенсионерки, которая отказывалась пускать к себе сотрудников газовой службы и не выходила на улицу. Всего травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Ранее в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами