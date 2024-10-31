В Черкесске завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в пятиэтажном доме в Черкесске после взрыва газа. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале.

«Спасателями МЧС России были спасены 3 человека», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты МЧС России совместно с республиканскими спасателями разобрали разрушенные конструкции. В соседних подъездах жильцам помогут забрать необходимые вещи из квартир.

В публикации напомнили, что начал работу пункт временного размещения.

Взрыв газа в жилом доме в Черкесске произошел рано утром 31 октября. В результате в здании были разрушены около девяти квартир, обрушились часть стен и крыша. Предварительно, эпицентр взрыва находился в квартире пенсионерки, которая отказывалась пускать к себе сотрудников газовой службы и не выходила на улицу. Всего травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Ранее в Черкесске после взрыва газа в жилом доме ввели режим чрезвычайной ситуации.