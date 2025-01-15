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Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел об экстремизме

Бастрыкин: количество направленных в суд дел об экстремизме выросло на 43%
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Телеграм-канал «Следком»

Количество уголовных дел об экстремизме, направленных в российские суды в 2024 году, увеличилось на 43% по сравнению с 2023 годом. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Он отметил, что по делам об экстремизме в суд в прошлом году было передано 615 дел. Число обвиняемых по таким делам возросло более чем на 50%.

Кроме того, в прошлом году следователи направили в суд 293 дела о террористических преступлениях, среди них 36 дел, которые связаны с финансированием терроризма.

10 января в Совете Федерации предложили блокировать счета подозреваемых в причастности к диверсиям.

В декабре сообщалось, что специалисты МВД России за 10 месяцев 2024 года выявили 54 факта финансирования терроризма, а также 38 преступлений, связанных с финансированием экстремизма.

Ранее в Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности.

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