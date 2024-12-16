В МВД сообщили о выявлении 54 фактов финансирования терроризма

Специалисты МВД России за прошедшие 10 месяцев текущего года выявили 54 факта финансирования терроризма. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«За 10 месяцев 2024 года органами внутренних дел выявлено 54 факта финансирования терроризма и 38 преступлений, связанных с финансированием экстремистской деятельности», — заявил он.

По словам генерала, финансирование терроризма производится за счет средств, полученных от незаконных сделок и выведенных в теневой оборот. Он подчеркнул, что задачей МВД является пресечение этих каналов.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, заблокировали в РФ с начала 2024 года. По его словам, на заблокированных счетах находятся денежные средства на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Ранее в НАК раскрыли число террористических актов, предотвращенных на территории РФ в 2024 году.