Россиянам рассказали, где выгоднее всего хранить деньги в 2025 году

Экономическая ситуация в 2025 году не будет иметь сильных отличий от прошлого года. Ждать серьезных улучшений тоже не стоит: по прогнозам ЦБ, ключевая ставка на уровне 21% будет сохраняться достаточно долго, а ее снижение возможно только в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Кузнецова, финансовый советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций».

«Вероятнее всего, на следующем заседании ЦБ РФ, которое состоится 14 февраля, ключевая ставка сохранится на прежнем уровне, но к середине года вполне может вырасти до 23%», — отметила эксперт.

При этом 2025 год может стать важным для улучшения экономической ситуации в стране.

«В прошлом году бюджет был в дефиците, но в текущем он может вырасти за счет дополнительных налоговых отчислений: с 1 января ввели прогрессивную- шкалу НДФЛ и повысили налог на прибыль компаний с 20% до 25%. Такое решение призвано увеличить дополнительный приток средств в бюджет, но при этом может негативно отразится на прибыли компаний. Учитывая высокую ставку, фондовый рынок будет таким же нестабильным», — сказала она.

Однако стоит отметить, что в этом году государство будет помогать населению и увеличивать свои выплаты, так как в данный момент многим приходится довольно тяжело. Заработные платы могут вырасти на 8-10%, а вот инфляция, наоборот, сначала покажет стагнацию, после чего снизится до 7,7-8% по году. Если говорить о курсе доллара, то в этом году вполне возможны 120 рублей за 1 доллар США, что также оказывает негативное воздействие на инфляцию.

Кузнецова рекомендует продолжить размещать денежные средства на банковских депозитах, а если есть навыки инвестирования — открыть ПИФ и купить фонд ликвидности, а также присмотреться к облигациям на долгосрочной основе. Сегодня можно найти облигации под 25% годовых с ежемесячной выплатой купона — это довольно выгодное вложение.

«Хранить деньги дома не стоит — это приведет к сильному обесцениванию. Даже небольшой процент по накопительному счету в банке лучше, чем ничего. Если вы не сторонник рисков, то разместить средства можно на накопительном вкладе. Он он будет давать меньше процентов, но небольшие регулярные отчисления все равно дадут свое преимущество», — подчеркнула специалист.

Более того, в 2025 году можно решиться на смену профессии, воспользовавшись возможностью получить актуальную специализацию бесплатно через программы помощи населению и повысить таким образом свою заработную плату.

«Брать кредиты под высокие проценты и покупать недвижимость не стоит: ожидается, что к концу 2025 года стоимость последней будет падать. Учитывая эти факторы, россиянам лучше взять курс на сохранение, сбережение и инвестирование финансов», — сказала она.

Эксперт отмечает, что 2025 год — хорошее время, чтобы накопить деньги и заработать на высоких процентах.

«В целом, несмотря на сложный экономический период, у россиян есть возможность преумножить свои накопления. Важно спокойно обращаться с финансами и очень осторожно инвестировать за рубеж, так как могут возникнуть новые риски заморозки счетов россиян за границей. Лучше диверсифицировать свои накопления и инвестировать деньги», — резюмировала эксперт.

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